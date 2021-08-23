沙田大涌橋路頻頻出事 「孭仔燈」以外還有三大原因

「孭仔燈」一直被指容易令駕駛者混淆，是造成交通意外的元兇。今年6月，沙田大涌橋路發生致命交通意外，一輛私家車疑看錯「孭仔燈」衝紅燈，緊隨其後的私家車司機疑亦未有看清燈號，跟隨前車衝燈，結果撞翻一輛小巴，造成一死七傷。「孭仔燈」再次被指是引發車禍的「罪魁禍首」，其所引起的安全隱患再次備受關注與討論。



根據運輸署資料，過去五年7個月大涌橋路有230宗交通意外，釀成5死375人傷，即平均每年有約40宗交通意外，一人喪生。沙田區議員、交通及運輸委員會主席容溟舟早於2019年已在相關會議上向當局反映大涌橋路交通安全問題，並提議於該處加裝膠柱分隔行車線及增設安全島。而運輸署在6月奪命車禍後，亦終表示將會在出事路口加設交通島及額外的交通燈。

外界歸咎「孭仔燈」設計容易令駕駛者看錯燈號，產生誤會，但同時有意見認為，這與司機的駕駛態度及意識有關。（孔繁栩攝）

然而，大涌橋意外頻生，除了「孭仔燈」因素，亦與沙田交通流量嚴重超出負荷有關，大涌橋路更是「超負荷」的關鍵點。另外，有研究本港道路安全多年的學者亦指出，大涌橋路危機四伏，亦跟其路面設計有極大關係，除了令司機容易看錯燈，更會不自覺超速……

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《沙田大涌橋路車禍頻生 揭示道路規劃失當》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。