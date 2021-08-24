塔利班二度執政必須革新 溫和化伊斯蘭道路阻力重重

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）早前在媒體中心召開記者會，擺出溫和姿態，聲言不會對包括前政府人員和外國機構翻譯人員在內的任何人進行報復，並將在伊斯蘭法之下容許女性工作和接受教育云云。然而，十數天前坐在媒體中心同一位置的時任阿富汗政府媒體中心主管，正正已被塔利班當街槍殺，穆賈希德當時更曾向美聯社表明這是塔利班的懲罰。



至昨日（8月23日），美國有線電視新聞網報道，一名阿富汗男子被塔利班判處死刑，原因是他的兄弟曾是美軍的翻譯員，而他為那名兄弟提供「安全保障」，因「存在幫助美國人的行為」被判死刑，且無權反對該判決。同日喀布爾國際機場亦發生針對歐美軍人的槍戰。再者，近日阿富汗各大城市都曾傳出處決、逼婚事件，甚至是針對什葉派哈扎拉人的殺戮。這些例子似乎都與穆賈希德的承諾大相徑庭。

2021年8月15日，在塔利班包圍喀布爾的消息傳出後，原本掛着美麗女性畫像的美容院，一夜之間被粉刷得面目全非。（視覺中國）

事實上，即使塔利班高層的目標是建立一個大體上能夠得到國際社會接納的伊斯蘭酋長國，然而，即使他們希望行溫和路線，卻未必行得通，因為塔利班看似已征服全國，其實並不然……

詳細內容請閱讀第279期《香港01》電子周報（2021年8月23日）《塔利班2.0正站在分岔路口上》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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