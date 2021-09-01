解讀十四五｜人民幣國際化穩中求進　香港價值彰顯

一直以來，香港是領先的離岸人民幣樞紐。在人民幣國際化發展的新階段，儘管有愈來愈多內地城市加入競爭，香港作為連接內地與全球最重要的雙向平台和離岸人民幣樞紐的作用卻不減反增。



早在2012年，國務院就批准了深圳前海進行金融改革，而人民幣業務的創新正是此次金改的最大亮點，當中包括通過前海來拓寬人民幣回流機制，支持前海成為離岸人民幣業務創新試驗區。

此外，上海也在積極探索離岸人民幣業務創新，甚至比深圳走得更前。今年7月，國務院發布《關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》，當中更提到「支持浦東率先探索資本項目可兌換的實施路徑」。

中國人民銀行研究局局長王信透露，人行將支持上海在人民幣可自由使用方面先行先試，在符合反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的三原則要求下，進一步便利企業貿易投資資金的進出，探索臨港新片區內資本自由流入流出和自由兌換，助力上海成為新發展格局下聯通國際市場和國內市場的重要樞紐和橋樑。

深圳和上海的這些發展趨勢，符合國家「十四五」期間「穩慎推進人民幣國際化」的要求。人民幣國際化不能一蹴而就，過快推進或會適得其反，衝擊中國金融安全。內地在小範圍內嘗試，是務實的態度和做法。相較之下，香港是個自由貿易港，資本本就可以自由兌換和流動，在發展離岸人民幣業務方面具有明顯優勢。不過，回看人民幣開啟國際化道路的這十二年，香港雖然憑藉制度優勢和成熟基建坐擁了紅利，但不少問題仍有待解決......

詳細分析請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《「起跑」與「調整」 人民幣在港實現「從零到一」》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第280期周報精彩內容：

「十四五」定「離岸樞紐」角色 香港如何助力人民幣國際化

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