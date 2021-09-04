阿富汗改寫格局　陸權論乘勢再起

阿富汗局勢引起了不少國際政治及軍事專家的關注。阿富汗雖然有不少礦產，但位處內陸，交通不便，而且經濟環境落後，很多人認為發展阿富汗就如同雞肋一般，食之無用、棄之可惜，過去二十年更成為美國的累贅。然而，阿富汗處於中亞大陸四通八達的衢口，其實自古以來是兵家必爭之地。英國退休外交官Alastair Crooke在「中東之眼」（Middle East Eye）撰文，指出亞洲心臟地帶刀不血刃地變天；《日經新聞》的一篇評論文章亦指出，阿富汗這個內陸國家其實足以改寫國際格局。



陸權論 VS 海權論

要了解阿富汗的宏觀戰略意義，就得先從十九世紀末的「海權論」講起。自十九世紀九十年代起，美國海軍上校馬漢（Alfred Mahan）一連出版幾本有關海上軍事力量與地緣政治的書籍，被後世統稱為「海權論」思想的典範。

8月15日，塔利班武裝份子佔據了阿富汗總統府，標誌正式回朝控制阿富汗國。這也可視為陸權心臟地帶的最後一塊拼圖從海權勢力中解放出來。（美聯社）

然而，在「海權論」成為大國競逐的主流軍政思想的同時，英國地理學家麥金德（Halford Mackinder）在二十世紀初提出了另一套地緣政治理念——大陸心臟地帶理論，由於其幾乎是針對着「海權論」唱反調，因此在後世又常被稱為「陸權論」……

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