書評｜過分重視自由主義 導致連串世界問題？

不少經濟學家狠批新自由主義的政治和經濟制度病入膏肓，最出名的有兩位美國諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）和斯蒂格利茨（Josephe Stiglitz），《Greed is Dead》的作者、經濟學家John Kay和Paul Collier也不例外。二人批評學界、政界、商界、以至民權分子過分重視自由主義、個人主義和由此衍生的才德制（meritocracy），導致連串世界問題。作者的藥方來得特別——提倡社群主義。本書今年初再版兼附加前言，簡評新冠疫情在英美失陷和特朗普支持者闖入國會大樓兩事，與他們的批判一脈相承。



本書分為三部份。首部份理論層面居多，作者介紹個人主義在經濟學如何興起和滲入社會，成為主流思想。個人主義主要有兩個面向，一是基於產權的「擁有式個人主義」，二是基於法律和資格的「表達式個人主義」。後者往往會以家庭、鄰里、同事和公民為犠牲。

《Greed Is Dead：Politics After Individualism》



作者：Paul Collier、John Kay



出版： Penguin



出版日期：2021年７月



詳細內容請閱讀第280期《香港01》電子周報（2021年8月30日）《個人主義的病 社群主義之藥》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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