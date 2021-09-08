美國在阿富汗戰敗的內外兩大因素

自從美國去年決定從阿富汗撤軍以來，美國學界、公共政策界和輿論幾乎一致認同撤兵決定反映美國在阿富汗的二十年戰事以失敗告終。有美國情報喉舌更提出這只是拜登政府「外交政策風暴期」（foreign policy storm）的開始。

其實，自前總統奧巴馬政府開始，有美國謀劃者已提出需減低對中東石油依賴和撤兵中東，從而重調全球戰略焦點，才可更有效應對中國崛起的挑戰。但今次美國撤兵阿富汗的過程充滿情報失誤和沒有預期的亂局，不禁令人意識到美國撤出中東並非單純是全球地緣戰略調整，也是一場令人尷尬的戰敗史實。



黃伯農將於本文梳理美國學者、智庫和謀劃者對阿富汗戰敗原因的分析，提出西方自由主義所衍生的「國家保護責任」（Responsibility to Protect，簡稱R2P）理論已成空中樓閣而站不住腳，近年在西方才興起的外交政策理論——「新古典現實主義」最能解釋美國在阿富汗戰敗的原因。

詳細分析請閱讀第281期《香港01》電子周報（2021年9月6日）《美國在阿富汗戰敗的原因》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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