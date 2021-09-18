書評｜英國版本的「香港敘事」已過去 如何創造新政治社會生態？

自1997年回歸，香港呈現了許多積極變化，與此同時也一再發生政治事件與政治僵局，不僅引發了一系列嚴重的政治延誤，還令香港人處於憂慮之中。有一些人認為，香港深陷此等困局之中，難以再創輝煌。那麼，置身於當下中國之內，香港特區究竟能否暢想一個美好的未來？這可謂陸恭蕙女士與高禮文教授（Richard Cullen）合著的《香港在中國：重新思考內地與香港關係》（Hong Kong in China: Rethinking the Hong Kong- Mainland Relationship）一書的基本着眼點與立足點。



該書核心觀點在於：當下香港面臨的最重要問題是它怎樣才能作為中國的一部份，為未來二十年乃至更遠的將來作好充分準備；而建構自身着眼於未來的積極性敘事，主要只能由香港親力為之。

反修例風波令香港陷入回歸以來最嚴重、最撕裂的政治衝突。（Getty Images）

此書抱持的基本立場在於，英國版本的香港敘事已成為歷史，而北京版本的敘事是以一種精神創傷遺產的方式加以講述。在此情形下，「只有香港自身才能創造屬於自己的敘事，以理解過去、闡釋現在，並勾劃出一個可信、鼓舞人心且能夠引發廣泛關注的未來。」儘管如此，此種主體性敘事的建構與展開必須始終立足於香港是中華人民共和國的一部份這一最大的政治現實：這一點，英文原書名「Hong Kong in China」其實早已開宗明義……

《香港在中國：重新思考內地與香港關係》



作者：陸恭蕙、高禮文（Richard Cullen）



譯者：魏磊傑



出版社：香港城市大學出版社



出版日期：2021年7月



詳細分析請閱讀第282期《香港01》電子周報（2021年9月13日）《建構「香港敘事」的現實基礎》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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