社科院黃平：共同富裕不是殺富濟貧　外界看不懂不等於中國做錯了

過去一段時間，中國各領域的改革與整頓疾風驟雨而來，涵蓋平台壟斷、金融監管、資本市場、教育「雙減」、娛樂圈亂象、遊戲產業及分配政策等，令不少西方和港台媒體直呼「看不懂」。不少人擔憂，政府的干預會不會已經壓過了市場調節，舉足輕重的民營企業和市場經濟會否因此受阻......圍繞共同富裕、三次分配，以及中國當前各個領域的全面整頓，《香港01》日前專訪了中國社會科學院台港澳研究中心主任、香港中國學術研究院常務副院長黃平。



在訪問中，黃平首先拆解了「中國式現代化」和「人類文明新形態」這兩個近期經常出現在中共話語體系的概念。他指出，中國式現代化是一整套的社會主義制度安排、政策和實踐，背後的旗幟是社會主義，其理想信念或初心使命是為人民謀福利、為民族謀復興的，「這是屬於社會主義的現代文明，再加上同中國幾千年來的優秀傳統文化相結合，當然就將是一種人類文明的新形態。」

黃平指，如果將共同富裕放在這一背景下去看，整個脈絡就清晰許多。早在改革開放初期，鄧小平就多次講過，「一方面，貧窮不是社會主義，所以發展是硬道理；另一方面，他同時再三強調中國是社會主義國家，不能靠貧富懸殊、兩極分化來實現發展，否則改革就失敗了！」

針對「共同富裕是殺富濟貧」、「政府過多干預或致共同貧窮」等坊間常見質疑，黃平也一一進行了解讀......

完整對話內容和分析請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《對話黃平：共同富裕不是殺富濟貧 外界看不懂不等於中國做錯了》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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