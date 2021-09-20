改革香港．告別奴化管治｜由建制派到反對派，洋奴思想滲透香港？

港府斥資逾四千萬聘請全球知名公關公司推出「香港重新出發」宣傳計劃，為香港國際形象「急救」。有論者認為，百多年的英國殖民管治使香港成為一個洋奴社會，即使回歸後仍延續奴化管治，亟欲改革「救亡」。



有論者指出，香港雖然物質豐富，但精神上大部份人都是洋奴。（余俊亮攝）

胡恩威在《改革香港洋奴式管治》一文剖析，洋奴思想滲透香港社會各階層，由建制派到反對派，都是不同形式的洋奴。反對派盲目相信西方會打救香港，擊敗共產黨。建制派則盲目追求國際排名，口裏說忠誠愛國，行動上卻戀棧名利、力爭上位。作者指出，建制派和反對派都是中央的安全隱患，《港區國安法》是震懾建制派當中「身在香港心在海外」的「愛國者」，反對派只是被處理的棋子和炮灰。

胡恩威分析，要改變洋奴式管治，首先由文化開始。無論是成立文化局、文化旅遊局，還是文化體育局，目標並不是純粹推動產業，而是從頭開始，吸納西方先進文化知識，以及建立中華文化認同。回歸後，洋奴式管治運作逾廿載，短視的「散貨經濟」模式走進死胡同，香港不能再仗賴內地旅客、依賴內地資金。「躺平」的香港精英會否覺醒？香港在國家的戰略佈局上仍有何作用？如何重建香港的文化定位及國家認同？

變革必須來自內部，香港的政界、商界應摒棄洋奴思想。（曾梓洋攝）

詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《改革香港洋奴式管治》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。