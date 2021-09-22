破邊洲觀景台設計比賽作品惹爭議 山徑改善莫為做而做

今年年初，財政司司長陳茂波於2021至2022年度預算案中表示，預留5億元優化郊野公園設施作為「優質城市建設」內容，又撥款5,500萬元予旅遊事務署及漁護署，在郊野公園內十條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃。新一期行山徑改善計劃將選出十條熱門路徑進行完善配套工程，而第一條便是位於麥理浩徑第一段（西貢東郊野公園）的花山破邊洲。漁護署及建築署早前已舉辦相關設計比賽，比賽結果於9月11日公布，卻隨即惹起公眾非議。



破邊洲觀景台設計比賽冠軍作品以「Change never ends（永恒變幻）」為主題，採用階梯式設計的環形觀景台，試圖與附近自然環境配合而不阻擋台上觀景視線；至於接駁觀景台的山徑則會維持為草坪，讓行山人士感覺大自然氛圍。 根據設計比賽指引，參賽者要以25人的承載量去設計觀景台，由此可以看出署方對該處的人流評估，然而，配合未來的宣傳和推廣，一個官方的旅遊點絕對會有頻繁的人流。對於一個嚴重風化地帶而言，有關觀景台的設計及規模不但可能破壞大自然景觀，而且在該處增設觀景及旅遊設施變相亦鼓勵能力不足的行山人士前往險地。

財政司司長陳茂波於2021至2022年度預算案中預留逾５億元優化郊野。（李澤彤攝）

同時山徑的安全亦成疑，因為破邊洲風化問題嚴重，岩石容易鬆脫掉落，但山徑卻未有加設護欄及警告牌。但就算加設欄杆，遊人又很可能為了景觀而有跨越行為，形成一個無限的惡性循環……

詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《山徑改善計劃惹熱議 善用撥款免為做而做》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。