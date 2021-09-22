板球場地全港僅五個 增加場地助解社會問題

香港板球總會總經理李華輝（Ravi）指，現時香港有約3,000個註冊球員，成人球隊有逾100隊、青年隊約110隊，還未計中小學校的120隊；而正規的板球場地，則只有約5個，當中又有部份是位於私人球會內，因此，各個場地在球季中都常見爆滿，



板球運動源自英國，傳來香港已有超過150年歷史，當中又以少數族裔間較為流行。雖然這項運動並非某個族裔的專利，但如果在少數族裔聚居的地方提供多些場地，無疑有利於他們的發展。而在18個區議會分區中，居於油尖旺區的少數族裔人士佔全港所有少數族裔人士的比例最多，約有9.1%。但油尖旺區議員何富榮指，多年來這裏並沒有任何容許市民玩板球的場地，私人球會場地一般人不能進入，「少數族裔在區內人口不是零，為何准許他們玩板球的場地卻是零？」

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香港板球總會總經理李華輝希望有更多板球場地。（梁鵬威攝）

今年康文署終於批准將九龍佐治五世紀念公園的足球場兼用作簡易板球活動場地，但需視乎情況決定是否延長安排，何富榮認為，少數族裔在香港生活要面對很多問題，多些板球場、多些推廣板球絕對有好處，「對解決社會問題而言，從運動入手是一個契機。」

詳細內容請閱讀第283期《香港01》電子周報（2021年9月20日）《板球非少數族裔專利 全港僅五個正規場地如何普及》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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