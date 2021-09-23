拜登重啟對華貿易調查 是因為急着找「擋箭牌」應對業界？

美國經濟前景因為新一波新冠疫情再次變得黯淡，正當外界正猜度拜登政府會不會通過削減中美貿易關稅來為經濟注入強心劑之時，拜登政府卻對媒體放出消息說正在就中國的「補貼政策」進行討論，並可能會重啟新一輪的對華「301調查」（源自美國《1974年貿易法》第301條，以法律依據授權美國總統採取包括報復措施或制裁的「所有適當行動」，反制外國損害美國商業發展的行為），甚至增加新的關稅。拜登政府的葫蘆裏究竟賣的什麼藥？



拜登上任後不久便下令全面評估特朗普留下來的對華貿易政策，但這項工作迄今尚未完成，至於什麼時候能完成，白宮自己也說不上來。這一現狀令眾多美國企業十分焦慮，他們希望繼續與中國做生意，並且得到美國政策的保障。

在處理複雜但不緊急的問題時，拜登偏好採取「戰略延遲」的策略。（美聯社）

然而，即使在美國業界，也存在不同聲音，有人因為貿易戰苦不堪言，但一部分人卻成為關稅保護下的得益者。在這兩股勢力都需要安撫的當下，拜登祭出重啟「301調查」，可說是為自己爭取時間的「戰略延遲」……

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