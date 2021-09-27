恒大危機牽動全球　「軟着陸」方能恢復市場信心

中國恒大（3333）陷入債務危機，事件仍在發酵之際，另一間巨型房企融創中國（1918）上周亦傳出求助消息，再次加重市場憂慮。在內地新一輪樓市調控下，巨型房企的經營接連出現問題，能否妥善處置這些危機、避免出現系統性風險，無疑是對監管層的一大考驗。



過去一段時間，內地樓市熾熱，中央高層已多次發出「房住不炒」、「抑制房地產泡沫」的明確信息。據日經新聞報道，中國都市圈的房價已非老百姓買得起的水平。以深圳為例，其住宅平均價格是年收入的57倍；北京、上海、廣州則分別約為55、45和40倍（見表一）。在債務方面，中國的民間債務佔GDP的比重已達到220%，超過日本在泡沫破裂之後創出的頂峰（218%，見表二）；另外，中國目前房貸佔整體貸款的比重接近三成，也高於日本泡沫時期的21%至22%。

正是在這一背景下，內地過去一年接連出台了針對樓市的調控措施，包括房地產融資「三條紅線」和個人信貸「五檔管理」等政策，推動房地產行業走向「去槓桿化」，不少冒進擴張的企業隨之出現了流動性危機，當中最受關注的無疑是恒大。作為中國最大的地產開發商，恒大的債務問題牽連甚廣，受影響的持份者眾多，對恒大的處理顯然會被當作監管機構應對房地產開發商違約並降低系統性風險的典型案例。那麼，這一案例將帶來什麼啟示？

詳細分析請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《恒大擾動外資？不必慌張！》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。