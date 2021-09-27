日本自民黨總裁選戰 大熱河野首輪領先都無用皆因得罪人多？

日本自民黨總裁選舉9月17日正式開鑼，行政改革擔當相河野太郎、前外相岸田文雄、前總務相高市早苗，以及最後一刻加入戰局的自民黨代理幹事長野田聖子開啟激烈拉票活動。在首輪選舉中，黨內勢單力薄、民間知名度又低的野田毫無疑問將會墊底，超高人氣的河野也將毫無懸念地憑藉黨員票領跑第一輪。曾擔任外相、防衛相和行政改革相的河野太郎曾說：「從第一次當選（眾議員）起，我就以首相作為目標。」



岸田文雄因行事低調而知名度不高，但也正因這種作風深得安倍信任，也是黨內元老所青睞的「乖仔」，而非河野這般「刺頭」。（美聯社）

安倍早前突然聲明支持強硬右派高市早苗，將這位邊緣份子一舉推升至大熱人選。（路透社）

自民黨現時於日本參議院及眾議院掌握多數席次，所以新任總裁亦會被成為新任首相。那麼，河野是否可以一圓首相夢？恐怕沒有這麼簡單。河野風格直率，觀念又前衛，是Twitter粉絲數量最高的日本政客，在多數只能照本宣科的無趣議員中獨樹一幟，深受年輕人喜愛。

可是，問題在於河野面臨來自以前首相安倍晉三為首的派閥老闆的阻力，因為他對老人政治深感不滿，不喜巴結元老，種種前衛政見如廢除核電、贊成有女天皇等等也背離黨內主流。因此，許多保守議員因此暗中打出「排除河野」（河野外し）的策略。

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《日本自民黨總裁選戰開打 首輪第二名花落誰家是關鍵》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道是。