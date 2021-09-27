德國大選默克爾所屬政黨落敗 馬克龍可否趁機上位主導歐盟未來？

德國大選初步結果出爐，據俄媒報道，德國財長蕭爾茨領導的社民黨以25.7%的得票率贏得聯邦議院選舉。現任總理默克爾（Angela Merkel）所在的基民盟遇上創黨以來最差成績，以1.6個百分點之差落後。默克爾退下來之後，不僅德國人將要適應新總理之外，歐盟也失去一位領導級人馬，不少人認為歐盟未來走向的主導地位有可能會落到法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）身上，為其主張多年而未見重大進展的歐洲自主夢打開大門。



有俄羅斯媒體報道，德國財長蕭爾茨領導的社民黨以25.7%的得票率贏得聯邦議院選舉。（資料圖片）

經歷8月中旬阿富汗塔利班迅速拿下喀布爾之後，歐洲各國重新興起了對「戰略自主」的呼聲。豈料阿富汗心理震盪未平之際，剛好在喀布爾失陷一個月之後的9月15日，澳、英、美三國領袖宣布組成澳英美聯盟，當中以美英向澳洲轉讓核動力潛艇的行動最受注目。該項目將法國與澳洲自2016年以來的柴電潛艇計劃作廢，毫無預先諮商之下將法國踢走，破壞了這個在法國被稱為「世紀交易」的印太戰略合作，引起法國政壇震怒，外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）更直批三國「背後插刀」、「欺騙、鄙視」。

這件事對馬克龍而言絕對是歐洲需要擺脫對美依賴的又一明證。然而，即使歐盟在特朗普任內逐步將「自主」的概念變成主流，但盟內對於擺脫對美依賴的法國式「自主」，依然有極大的分歧……

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《德國變天在即 馬克龍的歐洲自主夢遙遠如昔》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道是。