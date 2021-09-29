人民幣國際化須循序漸進　強行推進或得不償失

隨着中國經濟實力提高，人民幣國際化成為漸受關注的議題。坊間不少人以為人民幣國際化愈快愈好、人民幣成為國際儲備貨幣是一件一本萬利的事情，這其實是種誤解。事實上，國家「十四五」規劃綱要中明確指出，應「穩慎推進人民幣國際化」，當中「穩慎」二字頗值得玩味。



近年，人民幣國際化取得積極進展。中國人民大學7月發布的《人民幣國際化報告2021》顯示，截至2020年底，人民幣國際化指數（RII）達到5.02，按年大幅增長，增幅達54.2%。而根據中國人民銀行日前發布的《2021人民幣國際化報告》，去年銀行代客人民幣跨境收付金額合計為28.39萬億元，同比增長44.3%，創下歷史新高。

在支付和儲備貨幣方面，人民幣的國際地位也有所上升。環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布的數據顯示，人民幣在今年6月的主要國際支付貨幣中排第五位，人民幣支付金額佔所有貨幣支付金額的2.5%，較去年同期上升0.7個百分點。國際貨幣基金組織（IMF）數據顯示，截至今年第一季度，在官方外匯儲備貨幣構成（COFER）中，人民幣排在第五位，在全球外匯儲備中的佔比為 2.5%（見表），較 2016 年人民幣剛加入特別提款權（SDR）籃子時上升1.4個百分點。

值得一提的是，人民幣國際化是一項中長期戰略，需要各方面條件的配合，不可能一蹴而就；而且，從中國目前的現實情況來看，過快推進更可能會適得其反......

詳細分析請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《強行推進或得不償失 人民幣國際化須循序漸進》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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