《本能》導演新作《聖慾》｜挑戰道德底線　喚醒人類的愚昧與可笑

荷里活懸疑片《本能》明年將踏入三十周年，年輕影迷或對男主角米高德格拉斯感到陌生，女主角莎朗史東的翹腳動作卻是不少資深影迷心中經典。執導近半世紀，金像導演保羅韋浩雲（Paul Verhoeven）的作品一直備受爭議，早年常被抨擊過度剝削女性。近年的《烈女本色》獲外國影評視為女性重奪主權之作，女主角伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）更憑此片封后。

睽違五年，導演帶來的新作仍舊挑戰觀眾的道德底線，展現同性的情感與情慾角力。擅長拍懸疑片的韋浩雲自嘲畢生仰慕希治閣，卻一直拍了許多垃圾電影。即使新作《聖慾》（Benedetta）成影展寵兒，輿論評價亦各走極端。



《聖慾》一方面展現女主角對權力充滿無限嚮往，一方面揭示同性愛戀遭保守教條重重壓抑。（電影劇照）

本片的亮點是改編自十七世紀意大利修女的真實事蹟，編導更在作品中隱喻教廷不同派系間的權鬥。據悉，導演偶爾閱讀了一冊古舊的手卷，當中鉅細靡遺記錄兩位修女的感情故事，其內容詳實且繾綣纏綿，令他大感好奇及意外，決心把這個故事留傳下來。

《聖慾》令影迷想起朴贊郁執導、金敏喜與金泰梨主演的《下女的誘惑》，以及托迪希恩斯（Todd Haynes）導演、姬蒂白蘭芝與朗妮瑪娜演出的《卡露的情人》，三齣作品同樣描述兩位女主角對自由與情感的追求，對愛慾的詮釋則各有優劣，高下立見。這些禁忌之作令人深思，有多少導演能打破陳舊的性別框架與政治正確的迷思，高明地討論有關情慾自主的議題？

《烈女本色》最可觀之處是塑造一個不落入世俗框架的女主角，她既有被侵犯的傷痛，也有本身的人格缺陷。圖為導演保羅韋浩雲與女主角伊莎貝雨蓓。（《烈女本色》電影宣傳照）

《聖慾》（圖）的後半部份以通俗劇的手法來展露人物情緒及渲染氣氛，女主角變成權鬥主題的通俗劇女主角，難怪不少影評認為導演前作《烈女本色》的神采徹底不復存在。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《《聖慾》：處處失算的同性電影》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。