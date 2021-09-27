美國史上最龐大災後訴訟風波，華府付出高昂代價的一課

奪去近三千寶貴生命的「911恐襲事件」踏入二十周年，許多美國人仍活於惶恐與噩夢中，罹患創傷後壓力症候群（PTSD）的《911算命律師》（Worth）導演莎拉．歌蘭祖露（Sara Colangelo）正是其中之一。

其新作改編自美國律師費恩伯格（Kenneth Feinberg）的回憶錄《What Is Life Worth》，探討911恐襲遇難者的賠償爭議；2001年的恐襲事件引發美國有史以來最龐大的災後訴訟風波，專研賠償調解的費恩伯格獲美國國會委以重任，負責制定賠償方案。



計算生命價值素來是資深律師費恩伯格的強項，他根據受害者的背景及經濟損失制訂方程式，以計算賠償金額。結果不難想像，受害者家人群起反對——高薪厚職者家屬不滿只按薪酬計算，忽略花紅佣金；基層人士家屬不滿高層領得較高賠償，質疑人命何價；許多參與善後工作而患上慢性病者更不被列入賠償之列，鼓譟之聲四起。費恩伯格更在家屬悲痛欲絕之時強調「這筆錢免稅」、「政府很少這樣大方付錢」，難怪其冷血言論迅速得罪不同階層的美國人。

因恐襲患上PTSD的導演在片中側寫不同遇難者家屬，盡見創作者的同理心與人文關懷。正如費恩伯格最後領悟，虛心聆聽每位家屬的狀況才是最體貼的「賠償方程式」。可惜在上位者強調「理性」看世情，卻往往漠視蒼生。片中的家屬期待當權者別將人命當成「數字」，而是回歸基本，以人性角度審視。

《911算命律師》照見了眾生相，旁觀他人的痛苦，有人心生惻隱，伸出援助之手；有人機關算盡，抓住機遇上位。電影告訴觀眾，自以為綜觀全局的識時務者最終往往淪為棋子。面對人間苦難，再無力也應嘗試「以他者的脈絡理解他者」。也許這才是美國最龐大災後訴訟風波，華府付出高昂代價的算術課。

「911恐襲事件」奪去近三千寶貴生命，經歷這宗「美國有史以來最龐大的災後訴訟風波」，美國政府得到什麼啟示？（Getty Images）

詳細內容請閱讀第284期《香港01》電子周報（2021年9月27日）《《911算命律師》：計算生命時最重要的事》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。