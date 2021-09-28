元創坊VS大館VS中環街市 看活化與商業掛勾的成敗及未來

中環街市在上月23日試業，最吸引遊人的水磨石主樓梯成為最大亮點，到訪遊人無一不在此留下倩影方滿意離開。然而對比舊時照片，活化後的中環街市內部結構與以前差距甚遠，除了上述的標誌性部分以外，舊時內部結構所餘無幾，讓人不禁疑惑中環街市活化後除了保留了外殼及足以讓人駐足「打卡」的熱點之外，有何靈魂？



中環區本來就有多年的發展歷史，市建局行政總監韋志成2017年開始提及「大三角」，「大三角」及後更名為「文化三角」，分別指大館、元創方（PMQ）與中環街市。更早之前，時任特首曾蔭權在2009/10年度《施政報告》首次提及展現中環作為商業區以外的價值，為「文化三角」定立了雛型。

原本為中央書院遺址的元創方在2014年4月開幕；而作為中區警署建築群的大館於2018年5月開放予公眾參觀，加上中環街市正式開放，「保育中環」中的「文化三角」終於在2021年得以完成。

這三個經過活化的歷史建築無一不加入商業元素，這種手法帶來了一個值得思考的問題：當藝術、文化與建築要得以保存，就必須與商業掛勾，保留下來的事物所承載的故事能否被完整且正確地訴說？中環「文化三角」中的這三項活化項目，恰好可以回答這個問題。

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