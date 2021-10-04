《沙丘瀚戰》｜史詩式科幻作　英雄故事的源始

丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）是當今影壇重要的導演，自《天煞異降》（Arrival）、《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）到新作《沙丘瀚戰》（Dune），成就多齣經典科幻電影，三部作品分別改編自姜峯楠（Ted Chiang）、菲利浦迪克（Philip K. Dick）及法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的出色科幻小說。



《沙丘瀚戰》的服裝設計為戲中出現的眾多角色設計近千個服裝造型，當中最為人讚嘆是能夠在極端環境下生存的「蒸餾服」。（電影劇照）

《沙丘瀚戰》的故事發生在遙遠的時空，阿特雷斯公爵受帝國之命，接管沙丘之地「阿拉基斯」。公爵洞悉任務艱鉅，仍與妻子謝茜嘉夫人及兒子保羅前往。電影花上相當篇幅刻劃阿特雷斯的危機，背後牽涉錯綜複雜的政治問題，一方面是帝國以至野心家的盤算，令各國關係波譎雲詭；另一方面是阿特雷斯的殖民行動，難免形成帝國與邊陲之間的猜疑。

《沙丘瀚戰》對精神世界的關注，其實比政治更為深入。從電影所見，這是英雄的故事，跟隨着英雄成長的故事公式，例如無憂無慮的少年、異於常人的天賦、刻苦成材的鍛鍊、離開熟悉的家園、流落荒野的險境、得到同伴的信任、建功立業的成就等——可是《沙丘瀚戰》只是第一部份，英雄成長的故事並未完整。

電影呈現出一個英雄為中心的科幻世界，視覺設計和攝影目不暇給，成就非凡的未來沙丘世界。《沙丘瀚戰》是野心之作，難免教人與《星球大戰》（Star Wars）的史詩式科幻電影爭長論短。《沙丘瀚戰》將發展成怎樣的史詩式作品？可會拓展成科幻「三部曲」系列？一切留待票房成績才知分曉。

詳細分析請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月04日）《《沙丘瀚戰》：英雄故事的源始》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。