以「真香港速度」 十年內令北部都會區見雛型

本周三，《施政報告》公布發展北部都會區大計，配合前海和粵港澳大灣區發展，預計未來二十年完成大計，不過，民建聯立法會議員劉國勳則認為進度太慢，結果促使特首林鄭月娥制訂十年滾動進度計劃交代進度，讓社會監察。



其實，在施政報告公布前，劉國勳一直都關注新界北的發展。他認為，要形成「南金融，北創科」的格局，新界北以創科為核心，形成產業鏈，驗證、生產及相關服務都在該處進行，可以吸引本地科研人才在新界北居住及就業，成為一個生機勃勃的地方。第一步要做的就是政府帶頭將部份部門遷往新界北，以及鼓勵高等教育機構遷往該處或在該處發展新的大學，這樣可促使香港一部份的中心轉移——不單面向香港人，同時也是粵港澳大灣區的新中心。

劉國勳感慨，回歸後民主化程度增加，強調「公眾參與」，卻衍生許多政治化議題，吵吵鬧鬧、拉布當道，行政主導「名存實亡」，令香港失去了效率，香港必須重拾「真香港速度」，減省行政程序，全速發展香港未來的中心地段。

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