中美博弈｜中美會談吹暖風　兩國關係走向尚看華府行動

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）日前在瑞士蘇黎世會面，中美雙方都作出正面評價。楊潔篪特意提到中國注意到美方表示無意遏制中國發展、不搞「新冷戰」的表態。但對於「習拜會」，中美都未有確定消息，細節尚未有定案。



美國近月一直尋求「開放溝通線路」，美方官員稱中美原則上達成協議，在本年底前以視像會議方式舉行「習拜會」。

拜登雖然接收了特朗普的貿易戰「遺產」，卻無意走其舊路加劇貿易對立。面對美中貿易逆差，以至供應鏈上美國對中國的依賴，特朗普以為要求中國多買美國貨、增加外來商品的關稅就能解決問題，拜登卻認識到這需要美國「反求諸己」，重新建設自身的基建、社會、人力和產業。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）更承認中美兩國雙邊貿易關係的重要性，以及其對全球經濟的影響，他進一步用上「重新掛鈎」（recoupling），指出美國重視如何在維持與中國貿易關係的前提下，讓美國在供應鏈上佔有更強地位。

美國一直尋求舉行中美領袖峰會的機會，卻未有象徵性行動以外的實際舉措。然而，近年持續惡化的中美衝突大勢之下，即使「習拜會」成事，也很可能流於空談。對於美國具體行動的要求，中方早已列出清單，因此中美關係走向的球仍在美方腳下。

若要中美關係解凍，外交態度上面的暖風仍遠遠未足，特別是拜登當局從中東、阿富汗撤出而集中印太，又組成澳英美聯盟（AUKUS）等對華軍事部署。拜登少談「民主對抗威權」的溫和表態，只因其國內政策推展不順？十一年前拜登訪問以色列的例子，如何可見其盲信「外交就是領袖私人關係」？

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《中美蘇黎世會談吹暖風 兩國關係走向尚看華府行動》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。