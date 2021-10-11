《007：生死有時》影評｜男人的浪漫：生死有時，後會又何時？

對於不同年齡的觀眾來說，鐵金剛「007」的形象因時而變，辛康納利（Sean Connery）的經典演出打開了局面，隨後的羅渣摩亞（Roger Moore）只能以量取勝——若問當下誰是心目中的占士邦（James Bond），相信不少影迷會投丹尼爾基克（Daniel Craig）一票。



丹尼爾基克（Daniel Craig）五度演出占士邦，最新作品《007：生死有時》亦是丹尼爾的「告別作」。（劇照）

鐵金剛「007」電影離不開四個關鍵詞：科技、男人、冷戰、帝國。科技是指占士邦運用的尖端武器，而恐怖組織也妄想運用最新科技滿足個人野心；男人是指大男人世界，投懷送抱的邦女郎（Bond girl）也可能是「蛇蠍美人」（femme fatale）；冷戰是指左右對立，如今則是恐怖主義的威脅；帝國是指占士邦及英國情報機關「軍情六處」，正代表日不落帝國的斜陽餘暉。

丹尼爾五度演出占士邦，自《智破皇家賭場》（Casino Royale）成功從皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）手上接棒，《智破天凶城》（Skyfall）更脫穎而出成為經典。電影承先啟後，既向前人致意，也施展紳士魅力，深入蘇格蘭高地解說其出身及宗教背景。

今集《生死有時》帶來嶄新變化，為占士邦加入鐵漢柔情和家庭羈絆的元素，時間與生存都是主題。占士邦本來不問世事，但受老友所託，協助CIA尋找失蹤科學家，可惜遭間諜所害而功敗垂成，不得不再回到軍情六處與昔日同事及新晉特務聯手合作。占士邦為了工作和舊愛，不惜一切，死亡的威脅步步進逼。今集片名《No Time to Die》實在譯得高明——生死有時，後會又何時？

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《《007：生死有時》：鐵漢柔情終結篇》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。