歐洲入冬或陷能源短缺危機 經歷電荒的中國可學到什麼？

內地由北至南多個省份實施限電，電荒在今夏一直維持，隨着瀋陽於9月尾突發大停電，輿論對此的討論亦達到高峰。限電無可避免令經濟與市民的生活都因此受到影響，連工廠亦要錯峰用電。事實上，去年年末中國亦曾出現電荒，只是影響遠沒有這次深及廣。

與此同時，在北半球即將踏入冬季之際，歐洲亦陷入了能源短缺危機，油氣價格大幅上升。



國際能源署（IEA）的報告顯示，德國和西班牙9月份的電價已經達到2019年和2020年平均水平的三到四倍。意大利是對天然氣價格較敏感的歐洲國家之一，其46%的電力來自天然氣發電。意大利能源網絡和環境監管局（ARERA）發布的報告顯示，自10月起，意大利普通家庭電費支出預計將上漲29.8%，燃氣費支出將上漲14.4%。

歐洲天然氣嚴重依賴進口。（路透社）

這一突如其來的危機需部份歸因於歐洲能源結構的轉型，新興的可再生能源未能完全填補傳統能源退出帶來的缺口，最終造成能源供應緊張。這與中國遇到的困局頗為類似，到底要如何在「減排」與維持能源供應穩定中作出平衡與取捨？這次歐洲突發的能源危機又為中國帶來什麼啟發？

詳細內容請閱讀第286期《香港01》電子周報（2021年10月11日）《歐洲陷入能源危機 中國應當引以為戒》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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