亞洲文化輸出｜香港娛樂未死　文化產業有價

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》自上月在串流影視平台上線，迅即掀起全球熱潮，更刷新多項網劇紀錄，亞洲文化輸出正悄悄起革命。上世紀九十年代末韓國推動「文化立國」，以應對亞洲金融風暴帶來的經濟影響。參考韓國多年來針對娛樂發展的文化產業政策，或可為香港帶來啟示。



自上世紀七十年代開始香港已經是亞洲娛樂輸出的先驅者，李小龍的影響力更遍布全球；《尚氣與十環幫傳奇》中主角尚氣更是「漫威之父」史丹李（Stan Lee）以李小龍為原型而創作的角色。直至八十年代，香港音樂界人才輩出，張國榮在韓國、日本等亞洲地區擁有極高知名度，其專輯《The Greatest Hits of Leslie Cheung》在韓國銷量高達30萬張，締造華語唱片在當地的銷量紀錄。近年ViuTv為香港影視業重新注入動力，購入日劇《大叔的愛》版權並翻拍成香港版，據悉朝日電視台已取得港版播映權。產業分析公司Media Partners Asia的報告分析，ViuTv東南亞付費用戶量達520萬，超越Netflix成為該區第二大影音平台，僅次於Disney+的600萬。

娛樂不但可以成為文化的載體，而且一旦成功輸出，更可衍生一種可延續的特質，超越時間及空間限制。男子組合「Mirror」於8月登上《紐約時報》，報道剖析粵語流行音樂曾經是重要的文化輸出，可惜過去二十年發展轉弱，而Mirror「正在推動對粵語流行音樂的熱情的復蘇」。近年亞洲文化輸出可謂集天時、地利與人和，香港的影視工業能否乘勢反撲？在商業上的成功意味着什麼？香港又如何從中受惠？

詳細內容請閱讀第285期《香港01》電子周報（2021年10月10日）《娛樂未死、文化有價 政府應因勢利導》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。