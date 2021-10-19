美團遭34億罰款後股價倒升　反壟斷調查難言落地

被國家市場監督管理總局（下稱市場監管總局）立案調查了近半年之久的美團（3690），終於在提心吊膽中迎來了最終結果。



10月8日，市場監管總局判定美團濫用市場支配地位，違反《反壟斷法》，因此責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元（人民幣．下同），並處以34.42億元罰款。

截至2021年上半年，美團持有現金或現金等價物超過700億元，支付罰款的壓力並不大，不會影響日常經營。但是，美團2020年的盈利僅僅為47.08億元。本次罰款加上退還的獨家合作保證金，美團將一次性計提47.31億元的損失，相當於2020年「白做了」。

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如今，美團盈利情況仍然不穩定，通過「燒錢」擴張業務的模式還未結束。2021年上半年，由於開展社區團購等新業務，美團已經虧損了82億元。本次罰款必然將擴大美團全年虧損額。券商普遍預計，2021年美團的虧損將超過200億元。

在市場監管總局的反壟斷調查結果公布後的首個交易日，美團股價上漲超過8%。顯然，市場認為反壟斷調查告一段落屬於利好消息。然而，反壟斷調查的「靴子」真的落地了嗎？

詳細分析請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《美團反壟斷調查難言落地 後續經營仍將承壓》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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