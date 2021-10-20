鞏固新聞輿論主陣地 中共意識形態再亮旗

中國國家發改委近日發布《市場准入負面清單（2021年版）》徵求意見稿，即將面世的最終版預料無太大變化。公示中禁止准入事項第6項「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」，引發各界高度關注。

梳理官方文件可以發現，「非公有資本不得從事新聞採編播發業務」說法之前早有提及。外界的諸多猜測，更多是因為教育雙減政策及房產金融管控引發市場焦慮。



2016年2月中共總書記習近平調研人民日報社、新華社、中央電視台等官方媒體時就曾強調，當前輿論生態、媒體格局、傳播方式發生深刻變化，新聞輿論工作面臨很多新挑戰，必須加強和改善黨對新聞輿論工作的領導。同年3月《人民日報》刊發《把握好政治家辦報的時代要求》，提及「過不了互聯網這一關，就過不了長期執政這一關。堅持政治家辦報，就要管好用好互聯網，這是新形勢下鞏固新聞輿論陣地的關鍵。」

2020年中國新媒體大會上，國務院新聞辦公室主任徐麟表示，無論是主流媒體或商業平台，都沒有法外之地、輿論飛地，並強調應牢牢把握新聞輿論工作的主動權，堅決防範資本操縱輿論的風險。當時的解讀認為，這是中共意識形態高層對通過資本影響媒體、操縱輿論的「互聯網大鱷」喊話。

再看2021年版負面清單中「堅守意識形態主陣地」表述，官方文件重申新聞領域各項禁止准入事項的核心，就是要再次明確輿論場政治紅線。中共今後或會更加嚴格控制各路資本通過各種途徑進入新聞資訊的生產傳播領域，加強中共高層一直要求的「黨管媒體」原則，以及對新聞和輿論導向的管控力度。

詳細內容請閱讀第287期《香港01》電子周報（2021年10月18日）《發改委負面清單引爆輿論 中共意識形態陣地再亮旗》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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