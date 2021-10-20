民間共享｜萬名股東集資千萬　植根社區的投資奇想

領展（前身為領匯）在不少市民心目中只是「豪裝」的商場及街市？領匯作為香港首個「房地產投資信託」（Real Estate Investment Trust，REIT）卻開了壞先例，予人感覺REIT只是無良商人的玩意。假如REIT用得其所，又或得到恰如其分的監管，能否一方面為公眾提供房地產投資機會，另一方面為租戶提供穩定的物業供應，各取所需，各得其所？



領展在不少市民心目中只是「豪裝」的商場及街市？（歐嘉樂攝）

其實盡力履行社會責任的REIT，即使不通過炒賣物業牟取暴利，不動輒大幅加租，藉着穩定的租金收入，長遠仍是有利可圖的投資。特別是對數目龐大的中年中產而言，可說是投放養老積蓄的不俗選擇。當REIT不務正業，投機倒賣，股價大起大落，對小股東而言反而風險大增。

再拓闊想像，REIT可以植根社區，提供籌集資源和共創共享的可能。假設社區中有10,000名REIT的股東，要集資開展一個1,000萬元的新項目，每名股東只須平均出資1,000元，這個項目便能立即上馬。假如新項目是一個新的零售點，未來租金收入亦將由這10,000名股東共同分享，他們自然樂意和親朋好友一起前來消費，取諸社區，用諸社區。

再假設有超過一個新項目方案，亦可通過類似政治民主的方式，不同陣營努力拉攏各自支持者，由10,000名股東經過民主商議達至妥協和共識。這種彷彿只是天馬行空的幻想，在「金融科技」（Fintech）異常發達的今天，要落實其實難度不大。最大障礙也許只是人們的成見和心態，無法想像社區共享的潛能可以有多強大。

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