為何沒有中國，我們這個危機年代就沒有解方

【編按】近年來,針對中國的冒起,西方的一種主流意見是必須通過建立軍事同盟等方法,對中國的力量進行有效反制。然而,專研德國近代歷史的英國學者亞當.圖茲(Adam Tooze)提出另一種看法,指出中國的冒起與當年的德國並不相同,今天中國即便積極進取,致使歐美懷恨,但中國的行動也是與其史無前例的規模相匹配,並不是一種狂妄的擴張主義;在當下重要的全球問題上,比如氣候變化,西方如果不跟中共合作,就不可能有解決方案。

本文原題「Why there is no solution to our age of crisis without China」,今年7月刊於英國知名政論雜誌《New Statesman》(新政治家),《香港01周報》獲授權翻譯發表。



2021年夏天,中國共產黨慶祝百年黨慶。它確實有不少值得慶祝的成就。作為迄今最強大的共產黨和世界上最強大的政治團體,中共目睹了史上最大規模的經濟增長浪潮。對西方也好,對中國的鄰國也好,這個使人不安也出乎意料的事實,實際上為它們定義了21世紀初葉。

中國的冒起使得「社會經濟進步自然導致自由化」的假設面臨破產。四十年來,數以億計的人民,在一個致力於「21世紀的馬克思主義」 的一黨威權國家領導下,實現了脫貧。

在這個勝利的背景下,中共正在計劃其第二個世紀。在歐洲、美國和亞洲,各國的政治精英都在奮力追趕。美國的策略家已經指定了「印太」這個新定義的世界區域,作為民主和威權主義的決戰地帶……

