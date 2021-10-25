麥迪文、賓艾佛力新作《最後絕鬥》｜借古諷今的「比武審判」

提起列尼史葛（Ridley Scott），影迷總會想起驚慄作品《異形》，其實這位英國名導亦是拍攝歷史題材的高手，更憑《帝國驕雄》勇奪奧斯卡最佳影片。導演年屆八十多歲仍未言休，新作《最後絕鬥》（The Last Duel）由麥迪文（Matt Damon）、賓艾佛力（Ben Affleck）聯同Nicole Holofcener聯合擔任編劇，以中世紀時代為背景，向觀眾展示在一個充滿壓迫的年代，追求真相需要面對極大痛苦。



故事由一宗貴族訴訟的真實事件改編，騎士Jean控告摯友Jacques強暴其妻Marguerite，雙方各執一詞，最後相約在競技場上作生死決鬥。列尼史葛採用羅生門式敘事手法，不同角色各有其主觀見解。

在Jean的角度，妻子遭好友侵犯，只能不惜一切捍衛僅餘的尊嚴。在Jacques的視野，故事卻截然不同。自命風流的他愛上好友妻子，並認定對方有相同想法，因此強硬地與她發生關係。Marguerite可說是故事的「真正主角」，在這位受害者的視角，丈夫根本不愛惜她，當初談婚論嫁更以交易口脗討價還價，甚至以討論牲畜的語氣談論她能否誕下繼承人。丈夫對她的生活，根本不聞不問。即使丈夫好友Jacques同樣不可信賴，儘管她明確拒絕，對方仍不理其哀求與嚎叫而強行侵犯。

《最後絕鬥》提出疑問，「真相不重要，只有勢力才重要？」哪位戰士在比武審判勝出，就擁有判定「真相」的話語權。在中世紀這個對女性極度壓抑的時代，作為受害者的Marguerite「什麼都不是」——面對這場審判，Jean想保衛尊嚴，Jacques想維持名聲，卻無人關注Marguerite的感受。有評論認為這是一部後#MeToo時代的女性主義作品，電影同時揭示了在政治和文化上備受打壓的一群，這一群人可以是中世紀的女性，也可以是社會極權體制下的任何人。

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《《最後絕鬥》：無人問津的視角》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。