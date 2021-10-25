從「下海潮」到「體制熱」　內地青年大舉投身公務員大軍？

在內地，黨政機關、事業單位和國企的工作被稱為體制內工作。近十多年來，「體制熱」一直高燒不退，愈來愈多名校畢業生、海外留學歸來的年輕人參加公務員考試。近年北京大學的報告顯示，2019年北大超過75%畢業生進入體制，而在2015年，這個比例只有約50%。難怪有網友調侃，宇宙的盡頭就是進入體制。



大量考生湧進國家公務員考試的考場。（視覺中國）

上世紀九十年代初，內地曾經出現一波公務員「下海潮」。在鄧小平南巡講話和中國從計劃經濟向市場經濟轉型的大背景下，逾十萬公務員辭職下海經商。當年很多行業都處於空白狀態，競爭壓力小，創業成本低，被戲稱為「擺個地攤就能發財的時代」，很多人都下海淘到了人生的第一桶金。

如今，中國的社會形態已經發生巨大改變，當初的機遇已經不在。如果選擇在私人企業就業，可能面對朝不保夕、福利待遇差、「996」（早上九時上班，晚上九時下班，每周工作六天」）等狀況。當下中國年輕人進入低慾望社會，沒太強進取心，只想安穩度日？擁抱「躺平主義」的青年，面對高房價和巨大生活壓力，寧願放棄追求人生目標？

上世紀九十年代，內地曾出現一波公務員下海潮；近十多年來，體制熱一直「高燒不退」。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《從下海潮到體制熱：輿論大可不必扼腕嘆息》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。