內戰重挫緬甸　東盟權威遭遇多重考驗

東盟拒絕邀請緬甸看守政府總理兼國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席東盟峰會，看似改變了東盟不干預他國內政的原則，然而背後其實暗藏東盟在內部分歧之下的不作為，以及緬軍政府漠視東盟要求使之不得不作為的政治挑戰。



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外界認為東盟此次決定是對支持昂山素姬的民族團結政府（NUG）打下一支強心針，實情卻是東盟內部對如何應對緬甸政變依然未能達成一致立場。緬甸軍政府曾放下身段釋出善意，宣布釋放約5,600名被拘捕或被通緝的反政變人士。網上雖有不少囚犯獲釋的片段，然而有報道指出部份獲釋犯人馬上再度被捕。

軍方清掃反對力量的行動強烈，據政治犯援助協會（AAPP）統計，自政變以來近1,200名平民犧牲。路透社報道，緬西欽邦的小鎮有近萬人（幾乎是全鎮人口）逃入印度躲避戰火。聯合國的統計指出，逾20萬人被迫逃離家園，需要人道援助的人數急增至200萬。

在緬甸問題上，東盟現正困身多重考驗。東盟能否堅持不干預他國的原則？又該如何應對緬甸軍政府對其權威的挑戰？東盟各國有沒有足夠領導意志的人物願意牽頭解決緬甸問題？

聯合國難民署9月15日公布的緬甸局勢圖，可見各地自2月以來流離失所的新增人數。（UNHCR圖片）

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