台海風急浪高 中俄聯合軍演的背後

10月14日下午，中俄「海上聯合-2021」聯合軍事演習在日本海海域的俄羅斯彼得大帝灣開幕。演習結束之後，十艘中俄軍艦於10月17日首次並列穿越日本本州島和北海道之間的津輕海峽，引發舉世關注。
中俄現在都很知道如何應對美國，他們的方式相得益彰。作為美國的「正面攻擊對象」，中國表現得不動如山，俄羅斯則體現了「神助攻」，在國際輿論場於側翼協助中國，對台海問題做公關攻防。與此同時，藉一系列實戰軍演為中國助力，既是加大美國與日本介入台海時的顧慮，也是試圖令中國與自己進一步捆綁，加大自身在東亞的存在感，並緩解俄羅斯面臨的來自歐美的地緣壓力。
對現階段的俄羅斯而言，一個「東升西降」的世界局面是有利的。這既幫俄羅斯緩解它所面臨的地緣壓力，也可讓其「乘中國的東風」。
而對中國而言，北京應很清楚國際場上利益和實力永遠比「友誼及承諾」更重要，知曉俄羅斯作為關鍵第三方，在最終時刻到來之前會一直保持戰略模糊，待價而沽。但最起碼，俄羅斯不會是「不確定隱患」，不會在「背後插刀」……
詳細內容請閱讀第288期《香港01》電子周報（2021年10月25日）《台海時局緊張 俄羅斯的角色究竟是什麼？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。
第288期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：