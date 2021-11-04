貸款是銀行的最重要業務。銀行吸取存款，主要的出路便是投放在貸款。近年銀行業的貸存比率一直在70%以上。隨着內地改革開放持續深化，經濟不斷發展，香港成為資金進出中國內地最主要的金融中介樞紐，也成為海外企業「走進來」的重要資金來源。香港銀行投放在內地貸款的規模由2009年的低水平，大幅增加至今年6月末的4.88萬億港元，佔香港銀行貸款總額的45%左右，是香港銀行總資產重要組成部份，對香港銀行業的盈利和持續經營舉足輕重。



據近日傳媒報道，恒大正陷入債務危機，後續償付能力情況令人擔心。有銀行界人士指出，但凡發生恒大此類事件，香港金管局例必要求銀行匯報該公司，甚至其從事的行業的最新債務資料，包括貸款、債券等。10月中又傳來財務匯報局高調出手介入，宣布對恒大持續經營的匯報展開調查的消息，範圍包括2020年年度賬目、2021年中期賬目及羅兵咸永道（PwC）2020年度的核數師報告。

有業界人士透露，恒大事件對香港銀行體系的影響並非太大，目前整體風險仍然可控，主要原因為業界對貸款予恒大一向有所保留。

香港銀行業對恒大的這種審慎，一定程度上反映了業界的信用風險管理能力。作為銀行監管機構，金管局要求所有銀行均備有全面的信貸風險管理制度，讓銀行能發現、計算、監察和管控信貸風險，以及確保有足夠的資本以應對所承擔的風險。不過，隨着各項業務的快速增長，銀行仍需繼續改善信貸管理。在最新一期的《香港01》電子周報中，特約撰稿人羅文華對進一步加強本港銀行葉的信貸管理提出了五大建議......

羅文華

工商管理博士，有逾三十年保險及銀行業工作經驗，關注經濟發展、創新科技及金融業規管等議題



詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《恒大事件對改善香港銀行信貸管理的啟示》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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