掉出社會安全網的無家者 政府為何連統計都懶？

「無家者」無疑是香港的弱勢社群，對於「到底香港有多少無家者」這個問題，特區政府恐怕無法回答：香港現時人口普查以屋宇為單位，居無定所的「無家者」根本難以被納入統計之中。然而，政府明知有此問題卻一直未有進行獨立統計，最後責任便落在其他機構身上。今年大專院校及服務機構進行了調查和統計，讓社會大眾對這0.02%人口有較深入的認識。



快餐店成為無家者避風港。（江智騫攝）

今年，超過300名來自十九所大專院校的學生及六間服務機構義工分為80隊義工隊，對全港無家者深入調查及統計，訪談對象包括在街上及公眾地方的露宿者、居住在宿舍或社會房屋的舍友，以及居住於賓館的無家者等，最終完成了「全港無家者人口統計調查2021」報告。

調查指出，現時本港無家者人數為1,532人，兩年間增長為18.2%。無家者當中，有超過三成屬51至60歲的組別。研究同時發現，逾半（51.2%）無家者是首次露宿，約有三分之一露宿時間更少於六個月，相信整體無家者人數增長和疫情有關……

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《香港的0.02%人口——無家者悲歌》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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