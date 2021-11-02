為什麼美國千方百計阻止中國重返聯合國？

今年是中國重返聯合國50周年。在中國首次舉行最高規格會議予以紀念的次日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明表示，美國鼓勵所有聯合國成員國同美國一道，支持台灣參與聯合國體系和國際社會。中方在第一時間表示不滿和反對，已向美方提出嚴正交涉，並稱「聯大第2758號決議不容歪曲」。中國在聯合國的代表權，似乎成為中美交鋒的新戰場。一時間，中國突破美國阻撓、進行二十二年的外交努力，最終重返聯合國的歷史備受外界關注。



1971年10月25日，第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利。（新華社）

1971年7月，美國與日本不但再次向第二十六屆聯大提出「重要問題」提案，而且推出所謂「雙重代表權」提案，即接納中華人民共和國的代表入聯合國，但保留中華民國的代表權。

對此，中國外交部發表聲明指出，恢復中華人民共和國在聯合國的權利，和把蔣介石代表驅逐出聯合國，這是一個問題不可分割的兩個方面。中國決不允許在聯合國出現「兩個中國」或「一中一台」的局面。毛澤東曾說，「我們絕不上『兩個中國』的『賊船』，不進聯合國，中國照樣生存，照樣發展。我們下定決心，不管是喜鵲叫還是烏鴉叫，今年不進聯合國。」

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