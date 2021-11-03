教育資源向英文傾斜 扭曲「兩文三語」政策原意？

《兩文三語：香港語文教育政策研究》（下稱為《語文研究》）提到，「優良的英文能力對於維持香港在國際間的競爭優勢必不可少。」所謂的「競爭優勢」，是指港人若能掌握英文這一「全球通用」的語言工具，便能減低跨國溝通成本，城市亦會更加「國際化」。在香港，上至精英階層、下至普羅百姓大多十分崇尚英文，認為這是香港作為「國際城市」的身份象徵，而特區政府的教育資源也明顯向英文傾斜。



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香港便深陷這種「英文化等同國際化」的迷思。本來應該是「中英兼擅」的兩文三語政策，又為何發展成英文長期「凌駕」於中文？

詳細內容請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《「國際化」迷思構成「英文霸權」》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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