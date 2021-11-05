蘋果公司（Apple）在4月宣布更新作業系統iOS的私隱政策，引入「應用程式追蹤透明」（ATT）功能。根據新規則，應用程式需要徵求用戶的授權後，才能追蹤其使用手機的網上行為數據。這一新政策推出之後，大多數用家都拒絕自己的資料被用來追蹤作廣告投放之用，短短數月，對社交媒體和電商平台的影響已開始顯現。



以社交媒體Snapchat母公司Snap為例，其第三季收入明顯不及預期，並預測下季度的收入也將低於分析師預期的13.6億美元。Snap發表財報當日（10月21日），股價在盤後曾大瀉逾兩成。

業績不似預期，Snap管理層在財報電話會議上指出兩大原因，其一是新冠疫情仍然持續下，全球供應鏈緊張，勞動力短缺，令企業在下半年旺季也難以增加商品供應，從而限制了他們投放廣告的意欲；另一是蘋果的作業系統iOS就數據私隱的政策改動。Snap行政總裁Evan Spiegel表示，這次iOS更新「顛覆了過去十年建基於廣告識別碼（IDFA）之上的很多行業常態和廣告商行為」。

Facebook也在9月的網誌中聲稱，iOS更新令他們更難協助廣告主衡量廣告投放成效，也令很多依靠精準廣告行銷的小商戶在疫情下雪上加霜。

電商行業組織eCommerceFuel今年7月就118間電商業者的調查發現，62%表示自iOS更新後減少了在Facebook的廣告支出。Facebook在本年第二季財報已警告，隨着更多人更新iPhone和iPad，iOS私隱政策改動將會更加影響其第三季的收入。在上周發表的第三季財報中，Facebook錄得收入290.1億美元，同比增長35%，略低於外界預期。

另外，《金融時報》本周一（11月1日）的一篇報道指出，受蘋果調整私隱政策影響，今年下半年，Snap、Facebook、Twitter和Youtube合共料將損失98.5億美元。

+ 1

蘋果此舉是否真的如其所說是為了保護消費者的私隱，抑或另有所圖？互聯網巨頭Google是否也受到負面影響？在大眾愈來愈重視數碼私隱下，是次事件對於互聯網昔日賴以成長至今的廣告商業模式，有何長遠啟示？

詳細分析請閱讀第289期《香港01》電子周報（2021年11月1日）《蘋果私隱政策見效 追蹤廣告模式不再？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第289期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

香港人的語言漂流記—— 「兩文三語」變「重英輕中」

立法會提名期展開 三大看點呈現選舉新氣象

日本汽車工業轉型給香港產業改革的重要一課

美軍駐台成令箭 蔡英文放膽玩起大話啤

房地產稅為時不遠 四大關鍵問題待解

能源價格居高不下 美國憂心通脹卻難作為

蘋果私隱政策見效 追蹤廣告模式不再？