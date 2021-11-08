周報獨家精選｜委員會制度效率成疑 政務司長督師 會否幫倒忙？

「政務司司長」作為特區政府當中地位僅次於「行政長官」的「二把手」，負責督導由行政長官指定的各個決策部門工作，在政策制訂和實施過程中擔任重要協調角色，所以通常被委派主持一些較高層次的「諮詢委員會」和「統籌委員會」。



前政務司司長張建宗離任時，被盤點任內曾經兼任七個範疇合共15個委員會的主席；然而，綜觀他所主持涉及民生、民政、環保、人口政策、兒童及青年事務、政制及內地事務等等範疇的委員會，每個範疇本就複雜而棘手，更何況要身兼多職，光是不停出席會議恐怕已經難以招架，而且當中有不少與原有組織架構職能架床疊屋，難怪會被外界質疑政務司司長轄下的委員會難以發揮實際作用。



這不禁令人疑惑，這些委員會對於政策的實施到底是「阻力」還是「助力」？如果連「特區二把手」主導的委員會都沒有太大效用，其餘近500個政府委員會還有存在的必要嗎？

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政府委員會制度效能今非昔比 政務司長親自督師能否扭轉乾坤？

15個高層次委員會 無限開會難以解決問題

510個諮詢及法定組織 毫無定位談何發揮成效

「愛國者治港」要求提升 帶來重生契機

特區政府在政府總部舉行公務員宣誓儀式。（資料圖片）

立法會新勢力冒起 擺脫利益束縛

立法會選舉提名期過了一半，雖然民主派人士參選者寥寥可數，但選戰並非一場悶局。在建制派多方參與、要求有競爭性下，今次出現大量意想不到的選舉「新丁」，當中有從政或社會服務經驗者、在所屬行業或領域有領導地位者，可以預期，新一屆立法會「新人」湧現，伴隨的是新思維、新方法，社會期望他們有能力破解香港的深層次矛盾。

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「香港新方向」張欣宇參選新界北選區。（羅君豪攝）

民主黨在2021年選舉潰敗意味着什麼

奇數年是美國的選舉小年。但在剛剛結束的選舉中民主黨在全國不同地區的重要選舉中紛紛出現得票率遠低於預期的情況。在新澤西的州長選舉中，現任民主黨州長墨菲（Phil Murphy）以比預期小得多的微弱優勢獲勝。在新澤西的州議會選舉中，常年擔任州參議院議長斯蒂芬·斯威尼（Steven Sweeney）居然輸給了一位名不見經傳的卡車司機對手。這位共和黨對手據說只花了153美元開展競選活動就取得了成功。而最受各界關注的自然是在維珍尼亞州，共和黨候選人揚金（Glenn Youngkin）擊敗了民主黨候選人、前州長麥考利夫（Terry McAuliffe）。維珍尼亞近年有成為藍州的趨勢，尤其是在去年的總統大選中，拜登在該州的得票率比特朗普高出了10個百分點。可今年的選舉，州層級最重要的三個職位均被共和黨人奪得，這為民主黨敲響了警鐘。民主黨在2021年的選舉中潰敗意味着什麼？我們可以預測2022年中期選舉民主黨會因此打敗了嗎？

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共和黨候選人揚金成功借機炒作教育議題，贏下維珍尼亞州長選舉。（資料圖片）

Facebook改名Meta部署元宇宙 範式轉移還是逃避醜聞？

上月底社交網絡巨擘Facebook正式改名Meta，以重新定位未來優先發展元宇宙（metaverse）。元宇宙在過去一年成為最具話題的未來科技及投資概念之一，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckberg）近月來也多少透露對元宇宙的願景。接下來的問題是，到底Meta如何實現這下一階段的互聯網？當各界質疑朱克伯格在身陷《華爾街日報》「Facebook文件」揭密醜聞之際改名只是轉移視線，進軍元宇宙會否令Meta陷入更大的信任與道德危機？

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在Facebook Connect年度開發者大會片段中，Meta行政總裁朱克伯格透過AR眼鏡，在元宇宙中與東京奧運女子個人花劍金牌得主Lee Kiefer上劍擊課。（Meta）

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