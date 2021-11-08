一處地方的管治水平如何、政府的威信和能力有多高，大可見微知著，從地區層面的管理作出一定程度的審視判斷。管治的本質乃是以民為本的領導，必須是以民眾利益為依歸的進程，而要落實真正以民為本的領導風氣，塑造值得仿傚的執政典範，必先從市民日常生活最能感受到的地方入手。地區管治、鄰里關係、服務街坊及普羅大眾的政策，皆為題中之義。



地區管治實乃任何城市良政善治的先決條件。從政者、為官者若得不到基層的信任、獲不到民眾的授權，又怎能以服務社會及管治國家為己任？若連最基本的民生需求及需要也滿足不了，又憑何談治國（城）安邦的宏觀理念？中國共產黨強調「走進基層」原則為執政及治理根基，作為國家特別行政區之一，回歸接近二十五年的香港，在改善地區管治層面上，絕對值得向內地借鑑，結合香港自身政治文化，達致令普遍市民對政府皆能投以信心一票的新治理模式。

若連最基本的民生需求及需要也滿足不了，又憑何談治國（城）安邦的宏觀理念？（高仲明攝）

此一新治理模式必然要將舊有「由上而下」及「由下而上」政治倫理揉合，去蕪存菁，摒除不符合政治現實的元素——一方面，必須維持以體制為核心的強勢行政領導，另一邊廂，卻也要廣納賢能，透過邀請及招攬基層團體、願意服務地區的年輕人等做法，讓兩者之間有機結合，從而演變出一套符合香港政治環境的地區管治邏輯。在此前提下，我們有數點建議，望能為香港未來地區政治發展拋磚引玉，引起討論：

一、建立貼地「區治」班子

現時政府的地區管治「團隊」過度碎片化，難以急市民所急，更不能為對政府內部運作缺乏認知的普通市民有效而快速地解決問題。連理論上熟悉政治運作的區議員，在為該區市民發聲及覓協助之時，也不能輕易地遊走在眾多政府部門之間，最終在架床疊屋的官僚體制當前，只能「放慢手腳」、降低要求，為求少做少錯。這個現象也延伸成為全港十八區民政事務專員日常工作的障礙......

石中堅

一群對香港未來抱有希望的90後，相信香港必須自身從根本上改善管治，才能在環球政治中及中國崛起下，維持其獨一無二的地位，讓「一國兩制」重回正軌



地區管治系列評論將於本周內陸續刊出：

地區管治．一｜避免官僚架床疊屋 建立貼地「區治」班子

地區管治．二｜區議會去政治化須對症下藥

地區管治．三｜提供渠道參與社區建設 恢復青年對體制的信心

詳細分析請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《改革地區管治 促進良政善治》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。