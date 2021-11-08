政務司主導15委員會 特區二把手淪「庶務二課課長」？

據民政事務局統計，截至2020年12月30日，政府有約510個諮詢及法定組織。以前政務司司長張建宗為例，他任內曾經兼任七個範疇合共15個委員會的主席；然而，綜觀他所主持涉及民生、民政、環保、人口政策、兒童及青年事務、政制及內地事務等等範疇的委員會，每個範疇本就複雜而棘手，更何況要身兼多職，光是不停出席會議恐怕已經難以招架，而且當中有不少與原有組織架構職能架床疊屋，難怪會被外界質疑政務司司長轄下的委員會難以發揮實際作用。



對於政務司司長親自坐鎮多個委員會，從一方面看，是政府高度重視有關政策範疇，但在實際操作當中，兼任15個委員會主席的政務司司長卻像處理不同雜物的「庶務二課課長」；而且，這些委員會當中有不少與原有組織架構職能架床疊屋，難怪會被外界質疑難以發揮實際作用。這不禁令人疑惑，這些委員會對於政策的實施到底是「阻力」還是「助力」？如果連「特區二把手」主導的委員會都沒有太大效用，其餘近500個政府委員會還有存在的必要嗎？

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