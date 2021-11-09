委員會組成「離地」 加入者只能護航 不能說不？

近年飽受爭議的「青年事務委員會」原意為推動「三業」（學業、事業和置業）和「三政」（議政、論政和參政），但社會上真正缺乏資源提升學業、建立事業和置業的青年往往是低下階層，惟委員會當中不乏富家子弟。這個組成不時令人質疑「離地」，無法代表普遍青年的聲音。到底委員會有何用人標準？



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青年事務委員會有不少富家子弟出任委員。圖為前政務司司長張建宗（左）及青年發展委員會副主席劉鳴煒。（資料圖片）

「撲滅罪行委員會」亦有同樣問題。為何統籌各局部門制定滅罪計劃、檢視犯罪報告、制定宣傳策略的滅罪會中，商界和富二代的人數佔比多達七成，卻未見在犯罪事務上起緩衝作用的社福界在席，而代表學界聲音的僅得佛教孔仙洲紀念中學莫仲輝一人，實在難以理解政府的任人準則及背後的目的。

一名不具名的行政會議成員向《香港01》表示，一個理想的委員會理應包含不同正反的意見，補足政府政策的「盲點」，以更好地預示決策可能會引起的不同效果，因為「委員會正是需要講理據，不是『為反而反』的人，並且能夠提出多種意見和其他處理方法的委員」；可是，單就現時政府的委任情況而言，「（政府）只需要yes-man。」

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《510個諮詢及法定組織 毫無定位談何發揮成效》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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