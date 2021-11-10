M+開幕｜西九M+博物館要超越15分鐘的永恆？

耗資逾60億元興建、斥資逾12億元購入館藏的M+博物館將於本周五（11月12日）正式開幕，有望為本地文化的長遠發展定下基石。



成功的世界級文化區需要時間浸淫及發展，M+主要參考對象之一紐約現代藝術博物館（MoMA），當初由九件精選藏品起家，耗費逾二十年時間才拓展至現時擁有逾200,000件藏品，當中包含繪畫、雕塑、攝影、商業設計、以至裝置藝術等。若M+的定位是成為下一個西式現代藝術博物館，只會浪費香港的真正特色，更適合M+的方向應該是為我城建立品味，重新建構對「美」的價值觀，再拓展香港自身定位，鞏固與中國以至亞洲藝文界的關係。

藝術家安迪．沃荷（Andy Warhol）曾言：「在未來，人人都可成名15分鐘。」M+大曬金錢博得一時美名當然不難，但想成為永恆經典，特區政府必須具備長遠的發展思維，並應用到M+以至整個西九文化區。

M+籌備經年，所費不菲，一直被社會質疑是大白象工程，然而，M+就好像任何藝術品一樣，難以用經濟成本角度衡量其蘊含的潛在價值。如今硬件配套完善，下一步也許要思考如何善用這些配套闡述一個由香港出發的故事。當藝術工作者願意在香港這文化荒漠之地苦苦支撐，政府若希望做好香港的文化工作，就更應對業界作出更多支援，若願意以一擲千金方式購入價值高昂的展品，何不調動資金營造一個更友善的藝術發展空間？

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《M+要超越15分鐘的永恆》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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