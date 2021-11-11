二次過渡的反思 存在主義與香港

《二次過渡──香港2020政局反思：危機與前路》的作者張炳良值得我們給予期待，因為他作為大學教授，長期研究管治、公共行政及公共政策；因為他曾任政策局長五年，以近距離、第一身體會所謂熱廚房的運作；因為他曾參與修例風波的對話平台，參加公開聯署，由始至終也沒有置身事外。



這本書對於去年才出版、不同光譜的一些著作，即馬嶽的《反抗的共同體：二〇一九香港反送中運動》、呂大樂的《尷尬：香港社會還未進入一國兩制的議題》及劉兆佳的《思考香港一國兩制的未來》，亦有所參考。但它着眼的不只是反修例風波及後續的政治丕變，而是探尋更宏觀的結構問題，由香港政治制度論到當今國際格局，叩問「東方不敗，西方不倒」，香港如何自處？

書中最少兩次提及「存在主義」，一次形容內地人對香港的影響，另一次是兩制面對的危機，實際意思或許更多是指關乎生死存亡，而未必是哲學思潮或心理流派。但不論如何，存在主義關心的問題在今時今日的香港相信不乏共鳴——人如何面對人生中的無意義（meaninglessness）和被拋性（thrownness ），就好像卡繆筆下薛西弗斯的荒謬人生？在不可理解的世界，人如何能夠追尋意義，以至於安身立命？張炳良嘗試以反思和道理「締造希望」……

書名：《二次過渡──香港2020政局反思：危機與前路》

作者：張炳良

出版社：中華書局

出版日期：2021年7月



詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《香港的二次過渡 存在主義的信仰》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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