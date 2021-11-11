特首跑馬仔 誰將跑出？

坊間已開始猜測下一屆特首的人選。林鄭月娥可否連任？文化人胡恩威認為，有可能。他指出，林鄭以完全的政務官模式管治，這正是回歸以來香港管治模式的核心。若果林鄭連任，她便要以她對AO的深度理解推動改革，更新香港政府這個CPU的AO晶片。



胡恩威還認為，梁振英也有可能當選。他指出，從來沒有人說過國家領導人不可以當特首。作為國家級領導人，梁振英和內地、大灣區其他城市等進行交流互動，將會更加積極和有效，和中央各部官員溝通，也會得到更多的尊重，這都是優勢。《基本法》也從來沒有說當過特首的不可以再做特首，而曾經成為特首，就更知道特首工作的模式。胡恩威更認為，梁振英管治期間出現的各種社會動盪，是在當時的政治時空和香港內部各種政治勢力博弈下的結果，正面來說，梁振英處理國教和佔中是軟着陸、不是硬着陸。

經歷反修例風波後，誰可出任下一屆特首？（Getty Images）

除了林鄭和梁振英外，胡恩威認為，李家超和陳德霖也可以是特首的人選。陳德霖曾任特首辦主任，也是政務官出身，在商界工作過，也曾擔任金管局最高領導人，可說是一匹真正的黑馬。

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《誰最可能當特首？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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