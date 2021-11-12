動機論罪時代｜SONY中國罰款100萬人民幣的啟示

上月，索尼（中國）被北京市場監督管理局罰款100萬元人民幣，理由是「違反廣告法」，因該公司觸犯「廣告不得損害國家的尊嚴或者利益，洩露國家秘密」。

索尼為何牽涉這罪名？原因是該公司早前推出的網絡廣告提及「SONY更多精彩 隨心記錄 新機將至 2021.07.07 22:00」；網民由此聯想到「七七事變」是晚上10點發生，並指斥「索尼就是故意惡心中國，民族尊嚴底線不容踐踏」。



索尼事件可能只是「茶杯裏的風波」，但卻具體而微地折射出中國當下的輿論環境：在愈演愈烈的審查和自我審查之下，無數人正變得對政治紅線愈發敏感，異議者的發聲也因此愈發含蓄隱晦，而這又使自發的審查者去尋找蛛絲馬跡的誅心論，並認定是不良動機的明證。

中國社會在論罪時，重動機輕證據，同時又重政治紅線而輕個體權利。由於沒有明確的規則、也難以在法治框架下自我辯護，一旦誤入禁區很難自證清白，普通人若想獲得安全感，「小心翼翼」幾乎就是唯一的生存之道。

有論者認為真正的問題並不在這種動機論罪的心態，而在於行政和執法部門應當捍衛法治原則，不能在沒有真憑實據的情況下，就予以重判。從政治角度來說，也許可達到「統一思想」目的，但這不是沒有代價：它不僅意味個人的合法權利難以得到有效保障，對企業來說也存在不可預測的風險。這恐怕將打擊社會自發的活力和文化多元性，乃至經濟領域的創新，因為這種風險本身就會讓人變得不敢越雷池半步，而且整個社會都在承受龐大的代價……

詳細內容請閱讀第290期《香港01》電子周報（2021年11月8日）《動機論罪的時代》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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