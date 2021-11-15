HBO《婚姻場景》｜婚姻就是被圍困的城堡？

1973年，瑞典影壇大師英瑪褒曼（Ingmar Bergman）推出《婚姻場景》（Scenes from a Marriage），以細膩的筆觸談及夫妻之間的愛恨情仇，劇集播出後瑞典的離婚率暴增，兩者因果關係未必嚴謹，但足以引起無數話題。



多年過後，HBO決定翻拍此作，重新詮釋經典，場景由瑞典搬到美國，延續關於愛與仇恨、慾望糾纏、一夫一妻制這些經典主題。故事中Jonathan及Mira是現代的美國夫婦，男方是大學教授，女方是科技公司主管，結婚十年，育有一女，家住大屋，表面看似幸福美滿，美滿到就連社會學的博士生想研究一夫一妻制，也找他們作為研究對象，問及什麼是成功的婚姻、有何秘訣？

諷刺地，原來因為生活摩擦、家庭雜事，夫妻間的愛意早被消磨，生活恍如無間地獄。地獄的出口卻是另一個地獄──婚外情。Mira直認愛上別人，Jonathan大為震驚，並換來Mira無情的一句：「我不喜歡你了，要怎麼補救？」

諷刺地，在婚姻破裂後的溝通過程中，互相嘶吼，幾近精神崩潰，他們彷彿更了解對方。然而，在愈掘愈深的過程中，他們發覺對自己的認識原來也不深。雖然「城裏的人想逃出來」，但兩位主角脫離寡淡的婚姻後，卻反而更牽掛對方，更難離難捨……

演技派奧斯卡以撒（Oscar Isaac）和謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）共演《婚姻場景》，展現戀人的微妙心理變化。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《《婚姻場景》：情節就在生活當中》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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