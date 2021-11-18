公社科教法各不同 測考計分影響學習動機

高中公民與社會發展科今年9月取替通識科，在欠缺教科書、評分準則及足夠師訓下，於中四級倉促推行。回顧這兩個多月的課堂，首個課題圍繞「一國兩制」，涉及《基本法》、《港區國安法》等法律條文，兩位公社科老師接受《香港01》訪問時表示，內容大多屬官方事實陳述，教學上無太多討論空間，師生互動較低，課堂氣氛明顯不如以往熱烈。



劉志鈞認為，公社科的討論空間較少，課堂氣氛不如以往熱烈。（張浩維攝）

李求恩紀念中學通識及公社科主任劉志鈞指，課堂上教授《港區國安法》四大罪行，不會輔以現有案件解說，因為大多未定罪和判刑，屬當局所指的「未成熟議題」，唐英傑案亦不會提及，因被告已提出上訴，案件尚未有定論。但培僑中學公社科老師丁江浩表示，課堂上會引用唐英傑案解說國安法罪行。

培僑中學公社科老師丁江浩表示，課堂上會引用唐英傑案解說國安法罪行。（廖雁雄攝）

公社科在文憑試等級只分「達標與不達標」，兩位教師均表示，影響學生的學習動機，兩校測考保留或傾向保留計分，以區別學生成績高低，明言不希望學生對科目掉以輕心。他們期望考評局可以盡快提供評級標準和更多的樣本試卷，以助前線掌握考評方向，確定教學重心。

詳細內容請閱讀第291期《香港01》電子周報（2021年11月15日）《公社科討論空間收窄 測考計分助提升學習動機》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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