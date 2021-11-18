外媒多翻推銷「武統劇本」 台灣似入戲 北京呢？

台灣總統蔡英文在「雙十慶典」發表演講，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，其後又在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，承認美軍仍在台從事訓練任務的傳聞，連翻動作惹來北京嚴厲回應。

台海局勢似乎日益升溫，西方媒體及智庫對此十分關注，《經濟學人》、《外交事務》等先後發表文章討論台灣局勢，五角大樓在11月3日發布的《2021中國軍力報告》亦對兩岸關係及「武統」有所着墨。《路透社》更發表題為《台灣之戰》（T-DAY: The Battle for Taiwan）的特別報道，以長篇文章及多個圖表推演兩岸未來局勢。



《路透社》報道中提出中共可能升高衝突的六種情境並進行推演，包括封鎖馬祖、進佔金門、周邊隔絕、全面封鎖、無預警空襲，以及全面侵台，最後是美日及澳洲聯手助台反擊，終演變為東亞戰爭。

台海戰爭的想像喧囂，不只在西方上演，一向主張台灣在美國等「理念相近國家」支援下必定安全無虞的民進黨政府，官員們近期也屢屢將「戰爭」掛在嘴邊。只是，這一波由台灣與西方合演的「武統即將來臨」大戲中，中國大陸並未有主動參與其中，反而多翻為外界的猜測作出澄清。到底北京怎麼想？

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