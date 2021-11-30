南金融、北創科藍圖｜北部都會區「安居」後，「樂業」三大選擇？

行政長官林鄭月娥發表任內最後一份《施政報告》，提出建設香港北部成為「北部都會區」；財政司司長陳茂波亦在官方網誌表示，本港目前最具競爭力及發展潛力的產業是金融服務及創新科技，在「南金融、北創科」的「雙重心布局」下，本港的南北兩端將呈「啞鈴式」發展，盛載本港兩大經濟引擎。但在規劃未來新增龐大人口時，政府卻無意興建新的鐵路或公路幹線，「南北並駕」的布局與發展，只是美好願景？



屯門公路大塞車期間，有苦等的乘客看到一名男子毅然下車，在長長的車龍旁步行。（Facebook群組「屯門公路塞車關注組」）

鄒崇銘在《北部都會區居民的三個選擇》一文提及，假如在未來十至二十年，有幸在北部都會區「安居」的話，「樂業」的可能性有三個：

其一，延續以往新市鎮居民的足迹，每天長途跋涉往返維港兩岸的都會區工作。不過，屯馬線通車之際，南北交通容量已經飽和，但在規劃未來新界西北新增逾100萬人口時，政府卻無意興建新的鐵路或公路幹線。

其二，響應特區政府號召，前赴大灣區尋找新的發展機遇，每天從北部都會區前往深圳、甚至是東莞、珠海和中山上班。不過，需要面對全國人才的市場競爭，工資水平亦難獲保障，那何不索性搬到深圳或更遠的地方。

其三，有幸留在北部都會區就業，在創科產業找到「高技術、高增值」的職位。不過，真正的競爭對手將會是人工智能和機械人……

詳細分析請閱讀第293期《香港01》電子周報（2021年11月29日）《北部都會區居民的三個選擇》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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